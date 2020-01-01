أبراج الاثنين 11 أيار مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 11-5: يحب القيادة وصادق ومخلص وعاطفي والثقة نقطة انطلاق متقلب أحياناً وفضولي المال لديه وسيلة وليس غاية.. عون للفقير وشريك مميز بالعموم.

مسؤولية كبيرة ونجاح مرتبط بالعمل الدؤوب وانفراج مالي من خلال إرث أو مكافأة وفرص مغرية ومشاريع وتأرجح بين العقل والعاطفة.. البعض قد يقع في المشكلة.. انتبه واجعل التفاؤل مرافقاً لك دائماً وستضع أستسيتت ثابتة تتعلق بإرث.. حظاً سعيداً.

الحمل:

لديك التزام بعمل وتحاول تقديم آراء جيدة فحاول الاهتمام بالتفاصيل ولاتدخل بنقاشات لافائدة منها وابق متيقظاً وانتبه على مصروفك وتعطي اهتمامك لأمر صغير وتثبت جداراتك أمام الغرباء وسلطة العائلة أو المسؤولين.

الثور:

رتب أوضاعك ولاتتفاجأ باستحقاق مهني أو عائلي قد تظهر اليوم تحالفات فترة مطمئنة وترغب بجذب الأنظار.. سفر أو قضية تخص أوراق في الدولة ولاتنسى الحسنة ولا السيئة.. اليوم الأشياء المهمة تنتظرك وعروض مغرية وقرارات حاسمة وسليمة وتنظم مواعيدك وارتابطاتك.

الجوزاء:

تجيد فن الإقناع بسبب لطفك وحنانك وتستثمر كل لحظة ولاسيما على صعيد الشراكة.. مشغول بأمور مالية وتعويض وربما هناك تحدي قليلاً وتصرفات مالية قد تصرف اليوم أكثر مما ينبغي.

السرطان:

تركز على الشراكة حياتك الخاصة بحاجة للتدعيم والابتكار واحرص على الروابط والقوى الإلهية ترعاك ولاتهدر وقتك بالتوتر غير اللازم.. هناك إشارات يجب أن تكون دبلوماسياً ولو ظهرت بعض العراقيل واعط لغيرك فرصة الكلام.

الأسد:

مضغوط بالعمل وحاول الانتهاء من واجباتك وانتبه واجعل قلبك قوياً كي تحقق مهمامك ومن ثم تشعر بالراحة قليلاً على الرغم من وجود منغصات عابرة في محيط العمل .. التزام بأكثر من مكان.. أنت بحاجة لاستراحة وطلب المساعدة.

العذراء:

اليوم تنقلب الأمور لمصلحتك وحياتك نشيطة ونهار غني بعلاقاتك مع الآخرين.. اليوم تشعر أنك بحاجة للمساعدة.. تفاؤل وأخبار للبعض ونشاط فني أو أدبي.

الميزان:

تركز على أمورك البيتية والعقارية وتحسن من شعبيتك بدعم كم العائلة وتحاشى الفوضى ولاتقع فريسة صراع داخلي من الجميل اليوم أن تلبي نداء الأهل وتتطلع لمستقبل مشرق.. ربما اليوم هم عائلي أو عقاري.

العقرب:

نشيط باللقاءات والسفريات القصيرة والزيارات وربما تتلقى دعوة لمشاركة او جلسة عائلية .. سهّل أمور بالمحيط وتحقق أمل قديم وتسعد به وتنشغل لأسباب مهنية واحتمال يعرض عليك عرض جميل ونشيط الاتصالات والمقابلات.

القوس:

تتكل على حدسك صائب وجريء وتترك مسافة بينك وبين الآخرين تكره أن تكون شكاكاص بالآخرين ولاتضيع أموالك بما هو غير مضمون واهتم بحقوقك أكثر من العادة.

الجدي:

القمر في برجك.. ديناميكي ونشط وتصل لأهدافك مباشرة وتأخذ دورك بالمقدمة والنية مضمونة احتمال خبر يغير الخطط التي رسمتها حاول جعل الخط قريب منك وهناك ماتعلق بالتواصل أو تغيير مكان الإقامة.

الدلو:

اصبر وابتعد عن العمل الجديد.. تدخل ميدان المنافسة ولاتدع الغيرة تؤثر عليك ولاتتخطى حدودك وتحفظ على تصرفاتك.. اليوم تستطيع الخروج من الخصوم والحساد.. حاول الاقناع والابتعاد عن الأمور التي بحاجة لجهد جسدي.

الحوت:

تنشط بدائرة علاقات اجتماعية وتكثر واجباتك ويلتف الأصدقاء حولك وتحصل على نتيجة مرضية بأمور سابقة وحاول استغلال اليوم لأن الوضع لاتحسد عليه واحتفظ ببعض الأوراق الرابحة لمصلحتك.