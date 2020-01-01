الصين .. مريض مصاب بكوفيد-19 يتعافى بعد عملية زراعة للرئتين

جهينة نيوز:

ذكر مستشفى محلي في مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين يوم السبت أن مريضا مصابا بكوفيد-19 خضع لعملية زراعة للرئتين بعد 73 يوما من العلاج بجهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) يشهد تعافيا حاليا ويقدر على التواصل مع الطواقم الطبية، كما تظهر عليه علامات حيوية مستقرة وعمل الرئتين المزروعتين بشكل جيد.

وتأكدت إصابة الرجل الذكر البالغ من العمر 54 عاما بكوفيد-19 في يناير الماضي بعد ظهرت عليه أعراض مثل الوجع والإرهاق والحمى، وفقا لمستشفى الاتحاد التابع لكلية تونغجي للطب بجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في المدينة .

وخضع المريض لعملية تنبيب القصبة الهوائية وحصل على دعم من جهاز ECMO في 11 فبراير قبل تحويله بعد شهرين إلى المستشفى المذكور.

وجاءت نتائج اختبار الحمض النووي للمريض سلبية بعد خضوعه لعلاجات متعددة، بينها علاجات مضادة للفيروسات والعدوى والعلاج المناعي والعلاج بالبلازما من متعافيين من كوفيد-19.

على الرغم من العلاجات السابقة، عانى المريض من تلف خلايا الرئة واسع النطاق وفشل الرئة.

ولمعالجة هذا الوضع، عمل خبراء من مستشفى الاتحاد ومركز زراعة الرئة في مقاطعة جيانغسو والمستشفى الأول التابع لكلية الطب في جامعة تشجيانغ ومرافق طبية أخرى على وضع خطة جراحية مخصصة للمريض الذي خضع لعملية جراحية استمرت 6 ساعات في 24 ابريل.

وقال ما شوي دونغ من لجنة الصحة الوطنية إن عددا قليلا من مرضى كوفيد-19 يعانون تليفا رئويا لا رجعة فيه يشكل تهديدا لحياتهم، وهم عادة ما يعانون خللاً في وظائف الاعضاء المتعددة.

وخضع مريض آخر مصاب بكوفيد-19 يبلغ من العمر 65 عاما، ويعاني من وضع خطير بسبب كوفيد-19، خضع لعملية زراعة الرئتين في مستشفى رنمين لجامعة ووهان في 20 ابريل. وبات قادرا حالياً على التحدث وتناول الطعام بنفسه