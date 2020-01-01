العراق.. فرض حظر شامل للتجول خلال عيد الفطر

الأحد, 10 أيار 2020 الساعة 22:38 | سياسة, عربي

العراق.. فرض حظر شامل للتجول خلال عيد الفطر

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات العراقية اليوم الأحد، أنها قررت فرض حظر شامل للتجول في البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وورد في بيان عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أن "حظر التجول الجزئي سيكون من الخامسة مساء وإلى الخامسة فجرا، مع فرض حظر شامل خلال أيام العيد".

وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أكد "أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد".

وشدد على "ضرورة حماية المواطنين من خطر الوباء، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات".

المصدر: وكالات


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