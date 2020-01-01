هزة أرضية خفيفة جنوب غرب الحسكة

جهينة نيوز:

ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 5ر2 درجة على مقياس ريختر على بعد مسافة 46 كم جنوب غرب مدينة الحسكة.

وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان له أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز سجلت وقوع هزة أرضية خفيفة عند الساعة 19ر15 بالتوقيت المحلي على بعد 46 كم جنوب غرب مدينة الحسكة.

وسجلت في الخامس من الشهر الجاري هزة أرضية خفيفة بقوة 2ر3 درجات على مقياس ريختر على بعد 38 كيلومترا غرب مدينة حمص كما سجلت في الأول من الشهر الجاري هزة أرضية بقوة 2ر3 درجات على مقياس ريختر ضربت الحدود العراقية السورية التركية.