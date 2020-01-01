تركيا تُخفف إجراءاتها المتبعة للمواجهة كورونا، وتبدأ بالمُسنّين

جهينة نيوز:

خففت السلطات التركية القيود المفروضة لحماية المسنين، من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سمحت لهم بالخروج إلى الهواء الطلق للمرة الأول منذ نحو شهرين.

وأصدرت زارة داخلية النظام التركي اليوم الأحد، تعميماً يسمح للمواطنين المسنين الذين هم فوق ال65 من العمر بالتجول مرة واحدة خلال اليوم بين الساعتين العاشرة صباحاً والثالثة بعد الظهر، وذلك في 24 ولاية تركية من بينها إسطنبول.

وكان قد أعلن رأس النظام التركي "رجب طيب أردوغان" يوم الاثنين الماضي عن خطة لتخفيف القيود والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً في شهري أيار وحزيران، حيث تتضمن أول مرحلة السماح للمسنين والصغار دون سن الـ20 بالخروج إلى الشارع لمدة أربع ساعات يومياً.