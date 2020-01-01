الكشف عن الموعد الرسمي لاستكمال الـ"شامبيونز ليغ"

جهينة نيوز:

أعلن رئيس نادي ليون الفرنسي "جان ميشيل أولاس"ان فريقه سيخوض مباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس، يوم 7 آب المقبل، دون حضور جماهيري.

وقال أولاس في مقابلة مع قناة "آر تي إل" الألمانية: (لو لم تنجح محاولاتنا القانونية باستئناف الدوري الفرنسي، سنشهد "مذبحة كروية من الفرق الأوروبية لليون وباريس سان جرمان في دوري الأبطال، لأنهم (الفرق غير الفرنسية) كانوا مستعدين للعب).

ووفقا لتصريحات أولاس، فإن موعد مباراة القمة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، سيكون في نفس اليوم،ذلك لأن المواجهة وضعت في نفس موعد مباراة ليون ويوفنتوس في الذهاب.

ويذكر أن أولاس قدم اعتراضا رسميا لرابطة الدوري الفرنسي، بعد قرار إنهاء الدوري ومنح اللقب لباريس سان جرمان، مشيراً إلى أن عدم استكمال الدوري سيؤثر على استعداد فريقه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.