رئيس الحكومة العراقي يعزل أعضاء الحكومة السابقة

جهينة نيوز:

أصدر رئيس الوزراء العراقي الجديد "مصطفى الكاظمي" قراراً يقضي بإحالة سلفه "عادل عبد المهدي" وطاقم حكومته إلى التقاعد.

وجاء في الوثائق الحكومية التي أصدرها الكاظمي اليوم الأحد: بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدروته الانتخابية الرابعة، الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمين الدستورية، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور قررنا ما يأتي:

أولاً- إحالة السادة والسيدات ورئيس أعضاء الحكومة العراقية السابقة المشار اليهم لاحقا الى التقاعد بدءا من تاريخ 2020/5/7.

ثانياً- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر.

وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى قد طالب في وقت سابق من هذا اليوم كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين بإطلاق سراحهم، وذلك بناءً على طلب من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.