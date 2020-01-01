في جلسته الجديدة..مجلس الوزراء يـخذ تدابير اقتصادية هامة

جهينة نيوز

أقر مجلس الوزراء وثيقة برامج وإجراءات تنفيذية اقتصادية وخدمية لعمل وزارات الدولة المتعلق بظروف التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالتوازي مع استعادة النشاط الاقتصادي والمجتمعي للحفاظ على الصحة والسلامة، والشراكة الفعلية بين المواطن والجهود الحكومية في مواجهة الفيروس.

وأكد المجلس في جلسته اليوم الاحد على دعم تجربة "الأسواق الشعبية" من المنتج للمستهلك مباشرة، لتشمل مختلف المناطق مع ضمان اتخاذ إجراءات السلامة الصحية، حيث تم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والادارة المحلية ابتكار طرق تسويقية جديدة تربط المنتج والمستهلك، وتلغي حلقات الوساطة، إضافة لتجهيز وتأهيل وحدات الخزن والتبريد في سائر المحافظات لتكون عامل رديف لجهود السورية للتجارة وأداة لكسر حلقات الاحتكار، كما تم تكليف جميع الوزرات التنسيق مع الجهات المعنية لدى القطاع الخاص لإدارة ملف استئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وفق الأولويات الأكثر إلحاحاً وبما يضمن التشدد في تطبيق إجراءات السلامة العامة وفق مبدأ "الانفتاح المضبوط".

وكلف المجلس وزارات التجارة الداخلية والنفط والاتصالات دراسة المواد والمنتجات التي يمكن أتمتها وتسويقها الكترونياً لتضاف الى حزمة المواد التي يتم تسويقها حالياً، كما كلف كل من وزارتي التجارة الداخلية والعدل تقديم مشروع صك تشريعي لوضع العقوبات المناسبة الكفيلة بضبط السوق ولاسيما فيما يتعلق بتسويق المنتجات المحلية والتنسيق المشترك بين الوزارتين للبت بالقضايا التموينية المنظورة أمام القضاء.

وطلب مجلس الوزراء من اللجنة الاقتصادية تعزيز واقع وآفاق الاقتصاد السوري، ومتابعة استنهاض كافة الطاقات المجتمعية والأكاديمية، ودعم مقومات الاكتفاء الذاتي على مستوى الأمن الغذائي والطاقوي، وتكثيف الإنتاج الصناعي المحلي، وتعزيز الاعتماد على الذات وتوسيع آفاق التعاون الدولي مع الأصدقاء على قاعدة التكامل بين الاقتصادات الصديقة، إضافةً لوضع خطة توريدات منتظمة تضمن عدم فقدان أساسيات الحياة الغذائية والدوائية والطاقوية.

وفيما يتعلق بالكشف عن حالات الإصابلة بفيروس كورونا قرر المجلس زيادة عدد الفحوصات لأكبر عدد من الشرائح المحتمل إصابتها، ولاسيما العائدين من الخارج مع الاستمرار باتخاذ إجراءات الكشف عن مختلف الحالات في المجتمع، مؤكداً بذلك على أهمية الوعي المتزايد لدى جميع المواطنين والتعامل بأعلى درجات الحرص والمسؤولية العالية لمساندة الجهود الحكومية للتصدي للفيروس.

مُتابعة..