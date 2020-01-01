كورونا يخترق السجون الكويتية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إصابة ضابط من الشرطة النسائية في أحد سجون البلاد بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نحو شهرين من تحذيرات باحتمال دخول الفيروس للسجون الكويتية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها نشرته في تغريدة على تويتر اليوم الأحد: (ثبتت إصابة الضابط التي كانت مخالطة لأهلها بالمنزل وقد تم نقلها إلى المستشفى، في حين تم إجراء فحوص طبية للعسكريات الموجودات في السجن للتأكد من سلامتهن).

وأضاف البيان أنه تم وضع السجينات في الحجر الانفرادي منذ دخولهن السجن كل حسب تاريخ الدخول بالتنسيق مع طبيب السجن لإجراء الفحوص اللازمة كإجراء اعتيادي واحترازي للفحص الشامل لجميع الأمراض حسب توصيات وإجراءات وزارة الصحة، مُشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعقيم الشامل للسجن، نافيا في الوقت ذاته صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود إصابات ووفيات بالفيروس داخل سجن الرجال.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أصدرت في نهاية شهر آذار الماضي قراراً بإخلاء سبيل 300 سجين مدانين بقضايا جنائية لتخفيف أعداد النزلاء في السجن المركزي في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الكويت بسبب انتشار فيروس كورونا.