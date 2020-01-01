ارتفاع قياسي للاصابات بفيروس كورونا في ثلاث دول خليجية

جهينة نيوز

ارتفعت نسبة الاصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في كل من السعودية و قطر و الكويت و ذلك بحسب بيانات رسمية نشرت في الدول الثلاث.

وفي ارتفاع قياسي حاد، سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد حالات المرض التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن أصبح 39048.

وأعلنت الوزارة عن سبع وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي حصلت في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 246 حالة وفاة.

وتماثل 1313 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 11457 شخصا.

وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا بأكثر من 200 حالة في حصيلة الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" في السعودية مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (1704 إصابات).

وتعود القفزة القياسية السابقة في معدل الإصابات بكورونا في السعودية إلى الخميس الماضي، وبلغت 1793 حالة.

و في الكويت أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 1065 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة إلى 8688 حالة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند خلال مؤتمر صحفي إلى تسجيل 9 وفيات خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58.

وتعكس بيانات اليوم قفزة كبيرة مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد تسجيل 415 إصابة وحالتي وفاة، وحتى مع أول أمس عندما تم رصد 3 وفيات و641 إصابة.

وحسب الصحة الكويتية، فإن 107 مرضى تماثلوا للشفاء لتبلغ حصيلة المتعافين 2729 سخصا.

و سجل في قطر خلال آخر 24 ساعة أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لليوم الثالث على التوالي، مع رصد حالة وفاة جديدة جراء الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 1189 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقارنة مع 1130 إصابة أمس السبت و1311 الجمعة).

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في البلاد إلى 22520، بما في ذلك 19753 حالة نشطة.

وشهدت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في قطر ارتفاعا بحالة وفاة واحدة لليوم الثاني على التوالي وبلغت حتى الآن 14 وفاة، وكشفت الوزارة أن الضحية الجديد هو مقيم في سن 54 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، مشيرة إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة.

وتماثل 254 شخصا للشفاء من كورونا في قطر خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 2753 شخصا.

و يذكر انه و بحسب بيانات وورلد ميتير فقد بلغ عدد الاصابات في العالم 4,131,037 فيما بلغت الوفيات 281,015 ضحية و اما المتعافين من المرض 1,455,047 شخص ليكون مجموع الحالات النشطة في العالم 2,394,975 حالة. و تشهد كل من الولايات المتحدة الامريكية و روسيا قفزات قياسية في الاصابات بفيروس كورونا حيث أن متوسط الحالات اليومية في الولايات المتحدة 29 الف حالة و في روسيا تجاوز حاجز الـ 11 الف حالة فيما تشهد البرازيل ايضاً ارتفاع ملحوظ مع وصول عدد الاصابات اليومية الى اكثر من 10 آلاف حالة.