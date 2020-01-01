الخارجية الإيرانية: لا فرق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في البيت الأبيض

جهينة نيوز

أوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية "عباس موسوي"، أن عودة التفاوض مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي مشروط برفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

وقال موسوي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد إن إيران أعلنت في وقت سابق إنه إذا كانت الحكومة الأمريكية تسعى للعودة إلى الاتفاق النووي، فإن عقوباتها غير المسبوقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون عقبة رئيسية أمام أي تحسن أو تقدم، وأنها عقبة أمام أي تقدم يتطلب إزالة العقبات من الجانب الآخر، مُشيراً إلى أن سياسات ومواقف الحكومة الأمريكية هي أساس معاملة الدولة الإيرانية معها، نافياً وجود فرق فيما إذا كان حكام البيت الأبيض جمهوريين أو ديمقراطيين.

وأضاف موسوي: (النهج السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص العلاقات بين طهران وواشنطن كانت وما زالت واحدة، ونظرة إيران للشؤون الداخلية للدول لم تتغير لا في الماضي ولا الآن).

وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، قد دعا في 18 نيسان الفائت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لتمديد حظر التسليح المفروض على إيران، الذي من المقرر أن ينتهي بعد 6 أشهر من الآن.