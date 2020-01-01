تأجيل مهرجان فجر السينمائي الدولي الـ38 إلى العام القادم

جهينة نيوز

نظراً لتأثير أزمة كورونا على جميع الأنشطة والفعاليات السينمائية المهمة في العالم، تم تأجيل مهرجان فجر السينمائي الدولي الثامن والثلاثون المقرّر لعام 2020 إلى العام المقبل.

وطبقاً للمكتب الإعلامي للمهرجان السينمائي الإيراني، أعلن محمد مهدي عسكربور مدير المهرجان بنسخته الـ38: نتيجة لتفشّي فيروس كورونا القاتل في جميع أنحاء العالم في الأشهر الثلاثة الأخيرة وبعد الدراسات الأولية في آذار 2020، بدا أنه من الممكن عقد مهرجان فجر السينمائي الدولي الثامن والثلاثين بدلاً من منتصف نيسان 2020 في النصف الثاني من أيار 2020)، إلاّ أن تمدّد هذا الوباء تطوّر بطريقة ألغيت أو أجلت عددا من المهرجانات العالمية التي كانت على جدول المهرجانات في النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح مدير مهرجان فجر السينمائي الدولي الـ38 في بيان نشره المكتب الاعلامي التابع للمهرجان: في الوقت الحاضر، رغم إمكانية إقامة مهرجان شبه افتراضي، ومع إتمام جزء مهم من عملية تنفيذ المهرجان، مثل اختيار الأفلام من أقسام مختلفة وتصميم بعض البنى التحتية الجديدة، إلاّ أنه وبسبب عدم تمكّن حضور غالبية صنّاع الأفلام والعديد من الضيوف الأجانب من الذين تمرّ بلدانهم بأزمة كورونا وبعد التشاور بهذا الشأن مع الدكتور "حسين انتظامي" رئيس مؤسسة السينما الايرانية ومهرجان آسيا والمحيط الهادئ للأفلام (فيابف)، تم الاتفاق على تأجيل النسخة الثامنة والثلاثين من مهرجان فجر السينمائي الدولي المقررة لهذا العام الى العام المقبل.