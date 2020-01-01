تهديد جديد يواجه استمرار البريميرليغ

جهينة نيوز

كشف تقرير صحفي عن أزمة جديدة قد تهدد عودة الحياة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن هناك ما يقرب من 50 لاعب في إنجلترا، قد يتجاهلون عودة مباريات البريميرليج، بسبب مخاوف كبيرة من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ثم نقله إلى أفراد عائلاتهم.

وأِارت الصحيفة إلى أن اللاعبين قد يفكرون في حل الانسحاب من منافسات البريميرليج، لأنهم يضعون الصحة والعائلة قبل مسيرتهم الاحترافية، حيث أنهم يطالبون رابطة البريميرليج، بالانتظار قبل اتخاذ قرار العودة، حتى يصبح وضع البلاد أكثر أماناً، وتتراجع فرصة الإصابة بكورونا.

يُذكر أن السلطات البريطانية أعطت الإذن باستئناف مباريات الدوري المحلي في 12 حزيران المقبل، دون حضور جماهيري