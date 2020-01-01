قتلى ومصابون باقتتال مرتزقة أردوغان فيما بينهم في تل تمر الغربي

جهينة نيوز:

قتل وأصيب عدد من الإرهابيين من جرّاء اشتباكات بالأسلحة المختلفة بين المجموعات الإرهابية المرتبطة بنظام أردوغان في منطقة تل تمر الغربي بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية لوكالة "سانا" أن اقتتالاً وقع بين الإرهابيين المدعومين من قوات الاحتلال التركي التابعين لتنظيمي ما يسمى "السلطان مراد" و"الحمزات" في المنطقة الواقعة بين قريتي الداودية والعريشة بريف تل تمر الغربي في ريف الحسكة الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن الاقتتال أسفر عن مقتل وإصابة العديد من أفراد المجموعات الإرهابية، لافتةً إلى أن تصاعد الاقتتال بين الإرهابيين تسبب بتهجير العديد من الأهالي من منازلهم لبعض الوقت.

وتسبب اقتتال بين الإرهابيين المدعومين من قوات الاحتلال التركي التابعين لما يسمى "تنظيم أحرار الشرقية" من جهة وإرهابيي ما يسمى "الفرقة 20" في الثامن والعشرين من الشهر الماضي في قرية حروبي غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة بوقوع 6 قتلى وإصابة 4 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة