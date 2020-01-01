بعد تعهد حكومي..توجيه بإطلاق سراح المتظاهرين في العراق

جهينة نيوز:

طالب مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد، كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين بإطلاق سراحهم، وذلك بعد تعهد الحكومة الجديدة بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في تشرين الأول من العام الماضي.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي الأعلى: (سبق وأن وجّه المجلس السادة قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر، باعتبار أن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور، بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص).

وكان رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" قد تعهد أمس السبت خلال كلمة متلفزة توجه بها للعراقيين، بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية في البلاد