إجراءات اقتصادية صينية لمواجهة تداعيات كورونا

جهينة نيوز:

أعلن البنك المركزي الصيني اليوم الأحد، تعزيز الإجراءات الاستثنائية لدعم الاقتصاد وجعل السياسية النقدية أكثر مرونة من أجل التصدي للمخاطر المالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز": (إن اتجاه الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في الصين يظل دون تغيير رغم تفشي فيروس كورونا، لكن في الوقت الراهن، تواجه التنمية الاقتصادية في الصين تحديات غير مسبوقة وينبغي أن ندرس مليا المصاعب والمخاطر والشكوك، ونحن سندعم الاقتصاد الحقيقي، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة).

وأكد البنك إنه سيحافط على سيولة وفيرة مستعيناً بإجراءات تتعلق بالسياسات الكلية والهيكلية وسيواصل تعميق إصلاحات أسعار الفائدة للمساهمة في خفض تكلفة الاقتراض وتخصيص الموارد المالية على نحو أكثر فعالية، كما أنه لم يكرر تقرير تنفيذ السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني للربع الأول من العام تعهد البنك المركزي المعتاد منذ فترة طويلة بالامتناع عن تحفيز "كالسيل" لدعم النمو، معززا المؤشرات على مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت في منتصف شهر نيسان الماضي انكماش الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8% خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني حتى شهر آذار الماضيين مقارنةً بما قبل عام.