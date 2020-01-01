"السومة" يخرج بتصريحات نارية

جهينة نيوز:

قال نجم المنتخب السوري ومهاجم نادي الأهلي السعودي "عمر السومة" إن البعض من لاعبين المنتخب لا يلعبون بروح الجماعة بل يلعبون لأنفسهم فقط، رافضاً ذكر أي اسم من هؤلاء اللاعبين.

وفي تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها لقناة "سما" الفضائية قال السومة: (اللاعب فراس الخطيب هو أخ وصديق لكنه لم يقف مع اللاعبين، وظننتُ أنّه فرح بخروجنا من كأس آسيا لكني كنتُ مخطئ وقمت بالاتصال معه و اعتذرت منه).

وعن التغيير الجذري الذي حصل في مؤسسات الرياضة في سوريا اعتبر السومة أن الرياضة السورية كانت بحاجة لتغيير جديد، لكن كل من رئيس الاتحاد الرياضي "موفق جمعة" ورئيس اتحاد كرة القدم "فادي الدباس" عملا بشكل جيد، مُضيفاً أن فكرة المدرب الأجنبي أثبتت فشلها مع المنتخب، وأن الجماهير راضية عن الأداء حالياً، في إشارة منه للمدرب الجديد للمنتخب "نبيل معلول"، كما أشار إلى إلى أن المدرب السابق "فجر ابراهيم" كان أفضل بكثير من سابقه "أيمن الحكيم".

وعن مشواره مع النادي السعودي قال ابن مدينة دير الزور إنه لا يوجد خلافات له داخل النادي، مُضيفاً أنه لو كان يلعب في صفوف نادي الهلال لكان قد حقق دوري أبطال آسيا، لافتاً إلى أنه في حال قُدم له عرض أوروبي مناسب فسوف يرحل.

يُذكر أن المنتخب السوري لكرة القدم سوف يستأنف رحلة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم مع مدربه الجديد نبيل معلول، بعد انتهاء التوقف الرياضي الحاصل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.