ريال بيتيس يعلن عن 3 إصابات "كورونا" بين صفوفه

جهينة نيوز:

كشف تقرير صحفي إسباني، عن إصابة 3 لاعبين في صفوف ريال بيتيس الإسباني، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن الفحص الطبي لكشف فيروس كورونا، أثبت 3 نتائج إيجابية بصفوف ريال بيتيس، ليرتفع مجموع الإصابات في "الليغا" إلى ستة بعد الفحوص التي أجريت مؤخراً تمهيداً لاستئناف التدريبات.

وبحسب التقرير، لم يتم الكشف عن أسماء اللاعبين الثلاثة، لكنه ذكر أن اثنين منهم ليس لديهم أعراض خاصة بفيروس كورونا، وأنه سيتم وضعهم في الحجر الصحي مدة أسبوعين، ولن يشاركوا رفقة الفريق في التدريبات الفردية.

وكانت الفحوصات الطبية، التي أجريت في الفترة الماضية، قد كشفت عن إصابة يانجيل هيريرا، لاعب غرناطة، وريميرو من ريال سوسييداد، ولودي من أتلتيكو مدريد.

وأعلنت رابطة "الليغا"، الإثنين الماضي، عن أنها تنوي العودة إلى المنافسات في حزيران، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيداً لمعاودة المنافسات المعلقة منذ منتصف آذار الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.