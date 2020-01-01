انخفاض تكلفة دعم الوقود في مصر بـ 65% في 9 أشهر

الأحد, 10 أيار 2020 الساعة 12:35 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

انخفاض تكلفة دعم الوقود في مصر بـ 65% في 9 أشهر

جهينة نيوز:

ذكر مسؤول في وزارة البترول المصرية، اليوم الأحد، أن دعم المواد البترولية انخفض بنحو 65% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2019-2020.

وأوضح المسؤول لوكالة "رويترز" أن قيمة الدعم انخفضت إلى نحو 21 مليار جنيه، ما يعادل 1,3 مليار دولار.

وكانت تكلفة دعم الوقود 60,1 مليار جنيه قبل عام، ورجحت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52,9 مليار جنيه، انخفاضاً من 89 مليار جنيه في السنة السابقة.

وخفّضت مصر في نيسان أسعار البنزين 25 قرشاً فقط لشتى فئات الأوكتان، رغم الانهيار الحاد لأسعار النفط العالمية.


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