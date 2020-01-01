أوباما منتقداً ترامب: تعامله مع كورونا كارثي وفوضوي

جهينة نيوز:

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما نهج خلفه دونالد ترامب في التعامل مع انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة مبيناً أنه كارثي وفوضوي.

وقال أوباما في مكالمة هاتفية خاصة مع أعضاء في إدارته السابقة، أمس الأول، نقلها موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن نهج ترامب كان سبباً رئيساً في الطريقة السيئة التي استجابت بها الولايات المتحدة لتفشي فيروس كورونا، مضيفا: إن ما نكافح ضده هو هذه الاتجاهات طويلة المدى التي يكون فيها الكثير من الأنانية وترى الآخرين على أنهم عدو، وأخشى أن يصبح هذا النهج متبعاً باستمرار في الحياة الأمريكية.

وتابع أوباما: لقد كانت كارثة وفوضى مطلقة عندما سيطرت عقلية "ما الذي سأستفيده" و"الدخول في صراع مع الجميع" وهذه هي العقلية التي تسير قرارات الحكومة الآن.