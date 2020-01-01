287.5 مليون دولار أرباح طيران الإمارات

جهينة نيوز:

أعلنت "طيران الإمارات"، اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها السنوية بنسبة 21%، لكنها حذّرت من أن تفشي فيروس كورونا قد أضر بالأداء في الربع الأخير من السنة المالية.

وحققت الشركة التابعة لحكومة دبي مليار درهم (287.5 مليون دولار) في الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 آذار، مقارنة مع 871 مليون درهم في السنة السابقة، فيما انخفضت الإيرادات بنسبة 6.1% إلى 92 مليار درهم.

وعزت الشركة انخفاض الإيرادات إلى تنفيذ أعمال على مدرج طائرات بمطار دبي الدولي في العام الماضي، ما اضطرها لخفض الطاقة مدة 45 يوماً، إلى جانب تفشي فيروس كورونا الذي سحق الطلب على السفر.

وأوقفت شركة الطيران رحلات الركاب المنتظمة أواخر آذار الماضي، لكنها سيرت منذ ذلك الحين بعض الرحلات للأجانب المغادرين للإمارات، كما أن رحلات الشحن مستمرة.