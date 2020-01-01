انهيار برج للتوتر على خط 230 ك ف الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب

جهينة نيوز:

أدى انهيار برج للتوتر الكهربائي على خط توتر 230 ك ف الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن محافظة الحسكة.

وبيّن مدير عام الشركة العامة للكهرباء أنور عكلة في تصريح لوكالة "سانا" أنّ البرج المنهار يقع في قرية أم مدفع جنوب غرب المحافظة حيث تعرضت المنطقة لرياح شديدة وعواصف أدت إلى انهيار البرج ما أدى لخروجه عن الخدمة وانقطاع التغذية الكهربائية عن المحافظة، مؤكداً المباشرة بعمليات الإصلاح من قبل ورشات الشركة لإعادة الخط إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وأشار عكلة إلى أن المديرية تقوم حالياً بتغذية جزء من الخطوط الخدمية المستثناة من الكمية الواردة من محطة توليد السويدية لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

ويعدّ خط توتر 230 ك ف الواصل بين الطبقة والأبواب المصدر الرئيس لتغذية المحافظة بالتيار الكهربائي بعد خروج خط توتر سد تشرين مبروكة الحسكة عن الخدمة من جرّاء العدوان التركي.