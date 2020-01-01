الصين مصدومة من تغيير أمريكا لموقفها من تحرك دولي بشأن كورونا

جهينة نيوز:

ذكر دبلوماسي صيني أن بلاده والولايات المتحدة أيدتا مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لمجابهة جائحة فيروس كورونا الخميس، وأن بكين شعرت بالصدمة والأسف لتغيير واشنطن موقفها، يوم الجمعة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأنّ دبلوماسياً أمريكياً كذَب هذا التعليق الصيني وقال إن الولايات المتحدة لم توافق على النص.

ويحاول أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر منذ أكثر من ستة أسابيع الاتفاق على نص يهدف إلى دعم دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 23 آذار لوقف إطلاق النار في الصراعات العالمية حتى يتمكن العالم من التركيز على مكافحة الجائحة.

وأدّت مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن ما إذا كان القرار يشير إلى منظمة الصحة العالمية إلى عرقلة المحادثات، وقال دبلوماسيون إنّ الولايات المتحدة لا تريد مثل هذه الإشارة لكن الصين تصر على ضرورة أن يتضمن القرار ذلك، في حين يرى بعض الأعضاء الآخرين أن الإشارة أو عدم الإشارة لمنظمة الصحة العالمية مسألة هامشية.

وأوقفت واشنطن تمويل منظمة الصحة العالمية بعد أن اتهمها الرئيس دونالد ترامب بأنها تدور في محور الصين، وتشجع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا وهو أمر نفته منظمة الصحة العالمية.