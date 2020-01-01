عودة وسائل النقل العام إلى العمل تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا

الأحد, 10 أيار 2020 الساعة 10:55 | شؤون محلية, أخبار محلية

عودة وسائل النقل العام إلى العمل تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا

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