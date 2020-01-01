مادورو: غوايدو متورط بمحاولة تسلل مرتزقة أمريكيين وتنفيذ انقلاب

جهينة نيوز:

أكّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تورّط زعيم المعارضة اليميني خوان غوايدو في تدبير محاولة التسلل التي قامت بها مجموعة من المرتزقة بينهم أميركيان إلى الأراضي الفنزويلية، الأحد الماضي، بهدف زعزعة استقرار البلاد وتنفيذ انقلاب.

ونقل موقع قناة "تيلسور" عن مادورو قوله في خطاب متلفز، أمس: إن غوايدو وصل إلى الحد الذي يريد فيه قتل الرئيس والقادة العسكريين وتصفية منافسيه السياسيين، وقد تم تأكيد وجود توقيعه وتواقيع شخصيات معارضة أخرى على وثائق كشف عنها المرتزق الأميركي جوردان غودرو، لافتاً إلى أنه تم اعتقال ثلاثة مرتزقة آخرين في إطار التحقيق في العملية.

وجدد مادورو إدانته تورط الحكومة الكولومبية برئاسة ايفان دوكي في هذه العملية وقال: لو كان هناك وكالات ما في كولومبيا قادرة على التحقيق بشكل مستقل فإنها كانت ستحصل بالتأكيد على دليل تورط دوكي في هذا الغزو المسلح ضد فنزويلا.