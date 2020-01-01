ضبط 401 حرامي كهرباء بحماة

الأحد, 10 أيار 2020 الساعة 09:23 | شؤون محلية, أخبار محلية

ضبط 401 حرامي كهرباء بحماة

جهينة نيوز

بيَّنَ المدير العام لشركة كهرباء حماة، محمد الرعيدي أن عدد الضبوط التي نظمتها دوريات الضابطة العدلية المكلفة بضبط سرقات التيار الكهربائي، بلغ منذ بداية العام الحالي ولنهاية الشهر الماضي 401 ضبط .

وأوضح الرعيدي لـ”الوطن” أنه تم تحصيل قيمة 119 ضبطاً منها، بينما تم إحالة 282 ضبطاً للقضاء المختص.

ولفت إلى أن دوريات الضابطة العدلية تكشف بشكل مفاجئ وعلى مدار الساعة عن حالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي سواء في المنشآت الصناعية أو التجمعات السكنية بالريف والمدينة، لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع وإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية وفي أيام العطل الرسمية أيضاً.


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