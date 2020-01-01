برنامج امتحانات المفتوح خلال يومين.. واستنفار كوادر جامعة دمشق لاتخاذ إجراءات عودة الدوام

جهينة نيوز

أكد نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية والطلاب صبحي بحري في تصريح خاص لـ”الوطن” وجود استنفار لدى كوادر الجامعة وفق توجيهات لكل الكليات للتطبيق الأمثل لجميع الإجراءات اللازمة لعودة دوام الطلاب إلى الجامعة.

وبين بحري البدء بالإعداد لامتحانات التعليم المفتوح المقررة في ٣١ من الشهر الحالي، كاشفا العمل على إعلان برنامج امتحان التعليم المفتوح للمقررات المتبقية لمختلف برامج المفتوح بجامعة دمشق وذلك خلال يومين.

وأشار إلى تأمين جميع مواد التعقيم للكليات مع تخفيف عدد الطلاب ضمن الامتحانات بالقاعة الواحدة ضمن تنسيق بين مختلف الكليات وخاصة التي يوجد فيها برامج مشتركة بين التعليم النظامي والتعليم المفتوح وذلك بالعمل على تدوير القاعات.

ولفت نائب رئيس جامعة دمشق إلى تطبيق جميع التعليمات والإجراءات الاحترازية الوقائية على صعيد الامتحانات وعودة الدوام في الجامعة، مبينا أن عدد الطلاب في جامعة دمشق يتجاوز ال ١٥٠ الف طالب وطالبة، وهناك جهوزية كاملة لتأمين المستلزمات ومتابعة واقع الكليات وإجراءاتها المتخذة.