ألف نقطة لبيع الخبز عبر "الذكية" في حلب

الأحد, 10 أيار 2020 الساعة 09:20 | شؤون محلية, أخبار محلية

ألف نقطة لبيع الخبز عبر

جهينة نيوز

صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان لـ«الوطن»، بأنه تم تخصيص ألف نقطة لبيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية «الذكية»، في حلب، حيث تم الانتهاء من تحضير البيانات في المرحلة الأولى، ويجري التنسيق حالياً مع محافظة حلب للعمل على عدة مراحل للبدء ببيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية في وقت قريب.

وأشار سليمان إلى أنه ضمن مذكرة التفاهم بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة النفط والثروة المعدنية لتنفيذ مشروع البطاقة الإلكترونية؛ تم الطلب من شركة “محروقات” المنفذة للمشروع لتقوم بتوزيع ألف جهاز قارئ على نقاط البيع المعتمدة لدى الوزرة في محافظة حلب.


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