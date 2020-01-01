وصول طائرة تقل 143 راكباً من السوريين العالقين في الخارج قادمة من من سلطنة عمان

جهينة نيوز:

وصلت إلى مطار دمشق الدولي مساء اليوم طائرة تابعة لـ “السورية للطيران” تقل 143 راكباً من السوريين العالقين في الخارج قادمة من مطار مسقط في سلطنة عمان.

وسيتم نقل ركاب الطائرة إلى محجر المدينة الجامعية بمحافظة حمص للإقامة فيه لمدة 14 يوماً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا حسب تصريح مديرة صحة دمشق للصحفيين، موضحة أنه سيقدم لهم خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحي كل الخدمات الطبية اللازمة للاستقصاء عن أي إصابة بفيروس كورونا والكشف عنها بوقت مبكر.

وبينت الدكتورة رائف أنه فور وصول ركاب الطائرة إلى أرض المطار قام الفريق الطبي بقياس درجات حرارة الركاب وتسجيل بياناتهم مؤكدة أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها عند وصول أي طائرة إلى مطار دمشق الدولي والهدف منها التأكد من سلامة الركاب.

و وصلت إلى مطار دمشق الدولي مساء اليوم طائرة تابعة لـ السورية للطيران تقل 250 راكباً من السوريين العالقين في الخارج قادمة من مطار الخرطوم في السودان وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.

وكانت السورية للطيران بدأت منذ الرابع من الشهر الجاري بتسيير رحلات لإجلاء الرعايا السوريين الراغبين بالعودة من عدد من دول العالم إلى سورية وفق القوائم التي تم تسجيلها عبر وزارة الخارجية والمغتربين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.