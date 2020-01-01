واشنطن تسمح للولايات بتوزيع عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

جهينة نيوز:

قالت وزارة الصحة الأمريكية إنها ستسمح لوزارات الصحة في الولايات بتوزيع عقار "ريمديسيفير" الذي تنتجه شركة "جلياد ساينسيز" لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعهدت الشركة بتوفير زهاء 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة في الولايات المتحدة. وقالت الوزارة إنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات.

وأظهر العقار نتائج واعدة في مساعدة المصابين بكورونا. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار، ما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن العقار يساعد المرضى على التعافي في فترات أقل مقارنة مع عقاقير أخرى.

ويتوقع أن تصل أرباح الشركة الأمريكية من وراء دواء "ريمديسيفير" إلى ما يزيد عن مليار دولار في السنة الواحدة، حسب موقع ديلي ميل البريطانية.

و يوم امس أفادت تقارير مختلفة بأن سعر علبة دواء فيروس كورونا الذي بات معروفا باسم "ريمديسيفير" من إنتاج شركة جلعاد ساينس الأمريكية، قد يصل إلى 4500 دولار.

وكانت شركة جلعاد ساينس ومقرها كاليفورنيا، قد طرحت في وقت سابق علاجا لالتهاب الكبد C بسعر 1000 دولار للحبة، وهو ما يثير أسئلة حول المرضى الذين قد لا يتمكنون من الحصول على الدواء، وشكوكا حول استغلال الأزمة لصالح الشركة من أجل تحقيق أرباح خيالية.

ويعد "ريمديسيفير"، العقار الوحيد الذي ثبتت فاعليته حتى الآن في مساعدة مرضى كورونا، وفي الأسبوع الماضي، أصبح أول دواء تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في الاستخدام الطارئ.