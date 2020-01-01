أبراج الأحد 10 أيار مع سمر عمرن

جهينة-خاص:

مولود 10-5: قدرة هائلة على التنظيم عصبي المزاج يثور على أتفه الأشياء لكنه طيب القلب لايحقد ويحب الصدق والاعتماد على النفس والأشياء الجذابة والمثيرة للاهتمام.. حماسي ويحب النشاط والسفر.

الشهور القادمة انشغال بأمور عائلية وعقارية تسبب بعض التعب وأشخاص جدد يدخلون حياتك.. انتبه من الدسائس ووضع العصي في الدواليب وكن دبلوماسياً.. للبعض مشاريع خطوبة أو زواج أو ولد.. حظاً سعيداً.

الحمل:

خطواتك مناسبة وتكثر اتصالاتك الخاصة قبل الظهر وبعد الظهر الجو مناسب وتنظم وقتك وجرّب ألا تفرض شروطك ولا داعي للتعامل إلا بالمواعيد وإياك وكلمة المطلق وتجنّب استعمالها قدر المستطاع.

الثور:

فترة لاتخلو من الاتجاه نحو عوالم الماضي ولاتدع فكرة تسيطر على خياراتك وقراراتك المستقبيلة ربما عودة لبعض الديون قبل الظهر وبعد الظهر تتحسن الأمور وتزادد رغبتك بالاتصالات البعيدة والسفر وتعمل على تطوير هواياتك التي تحب.

الجوزاء:

حتى ساعات الظهر كن دبلوماسياً لاسيما مع الشريك الذي يقدر انسجامك معه ولاتهدم مابينته.. في المساء وضعك أفضل وجهز نفسك للمساعدة ربما هناك أحداث مزعجة وتتخلى عن بعض المواقف السعيدة وتركز على أمور فيها استحقاقات أو فواتير أو مرافقة مريض.

السرطان:

تحمل لك الفترة تأخير سواء ابلعمل أو القرارات السابقة وبعد الظهر تركيز على الشراكة فلا تهمش وجودهم ولاتعاند الاتجاهات وكن مرناً مع الأحداث التي يفرضها الشركاء وبإمكانك تمضية وقت جميل معهم.

الأسد:

قبل الظهر تكون نشيطاً واحتمال الحصول على فرصة معنوية ومالية وبعد الظهر تكثر واجباتك والمطلوب منك تنظيم وقتك ومواعيدك والانتباه على صحتك.

العذراء:

يجب أن تكون صابراً وتهتم بالعائلة وجرّب رفع معنوياتك قليلاً.. فترتك القادمة فيها تفاؤل أكثر وتتجدد علاقتك مع الأحبة.. وفي المساء الحظ لك مادياً ومعنوياً.

الميزان:

الحظ موجود والطاقة الفكرية لاتخلو من نشاط اجتماعي تستفيد منه كثيراً الوقت يساعدك في سفر قصير أو نشاط ثقافي أما المساء فالفترة مزعجة قليلاً واهتم بالأسرة أكثر.

العقرب:

تعامل مالي في الصباح وسداد ديون جرّب ألا ترهق نفسك بالتزامات غير ضرورية والمساء ترتيب أمورك ببرنامج يضمن لك أن تعبّر عن متطلباتك بسهولة الفترة القادمة ملائمة لسفر أو زيارات وأهل وأصدقاء.

القوس:

القمر في برجك حتى الظهيرة ويدعمك والحظ إلى جانبك أما بعد الظهر أرباح مالية وتدعم ثقتك بنفسك اكثر خطط جيداً.

الجدي:

الأمور تسير ببطء وتمتلك طاقة فلكية داعمة ارتاح حتى يصل القمر إلى برجك وجهّز نفسك ليومين جيدين قادمين.

الدلو:

ترافقك الفترة الإيجابية وأصدقاء أما بعد الظهر فتنخفض الطاقة الداعمة وممنوع أن تخطو خطوة جديدة والأفضل أن تخفض الحساسية.

الحوت:

تقدم صورة إيجابية من خلال جهدك فلاتعتمدعلى الآخرين في المساء تتلقى مساعدة من الأصدقاء وجرّب طلب أمنية تتحقق.