رحلتان إضافيتان على متن السورية للطيران من الإمارات لإجلاء السوريين العالقين في الخارج

السبت, 9 أيار 2020 الساعة 22:57 | شؤون محلية, أخبار محلية

رحلتان إضافيتان على متن السورية للطيران من الإمارات لإجلاء السوريين العالقين في الخارج

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النقل عن تسيير رحلتي إجلاء للمواطنين السوريين العالقين في الإمارات العربية المتحدة على متن الخطوط الجوية السورية يوم الثلاثاء القادم الواقع في الـ 12 من أيار وذلك تنفيذا لقرارات الفريق الحكومي المعنى بالتصدى لفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الرحلة الأولى ستقلع من مطار الشارقة إلى مطار الشهيد باسل الأسد في اللاذقية الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مدينة الشارقة داعية القادمين على متن هذه الرحلة للتواجد في مطار الشارقة الساعة السادسة صباحاً لاستكمال الإجراءات الطبية.

وأشارت إلى أن الرحلة الثانية ستقلع من مطار الشارقة إلى مطار دمشق الدولي الساعة الثامنة مساء بتوقيت الشارقة لافتة إلى ضرورة التواجد في مطار الشارقة الساعة الرابعة عصراً لاستكمال الإجراءات الطبية.

وكانت وصلت إلى مطار دمشق الدولي في الرابع من الشهر الجاري طائرة تابعة للسورية للطيران تقل 251 من السوريين العالقين في الخارج قادمة من مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة وذلك تنفيذا لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.


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