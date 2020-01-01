حريق في حديقة يؤدي إلى ظهور عشب أخضر بطريقة سحرية... فيديو

جهينة نيوز:

قامت السلطات المحلية في إسبانيا بإحراق طبقة سميكة من حبوب الطلع في حديقة مدينة لاريوخا.

وذهل المستخدمون لظهور العشب الأخضر من تحت الحبوب المحترقة ويظهر في مقطع الفيديو كيف تجتاح النيران العشب الأخضر بسرعة وتلتهم الطبقة البيضاء.

وقال رجال الإطفاء من منطقة كاستيلا وليون، إنهم أرسلوا لإزالة حبوب الطلع سريعة الاحتراق المنتشرة من أشجار الفواكه في حديقة سيداكوس، شمال إسبانيا.

وتطلق الأشجار المختلفة الحبوب في أواخر مارس/آذار وأوائل أبريل/نيسان ثم تحملها الرياح إلى الحدائق المجاورة مكونة طبقة بيضاء كالتي نشاهدها في مقطع الفيديو.

وبين أحد المستخدمين، أن العشب لا يحترق إلا تحت درجات حرارة عالية أما الحبوب فهي أكثر جفافا وسريعة الاحتراق.

المصدر: وكالة سبوتنك