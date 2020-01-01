بعد توجيهات الفريق الحكومي.. لجنة السير تحدد ساعات عمل وسائل النقل

جهينة نيوز:

حددت لجنة السير الفرعية خلال اجتماع اليوم برئاسة محافظ دمشق المهندس "عادل العلبي" توقيت عمل وسائل النقل الجماعي للقطاعين العام والخاص التي ستعود لعملها ابتداءً من يوم الغد، وذلك من الساعة السادسة صباحاً حتى السابعة مساءً.

وقررت اللجنة تكليف شرطة المرور بتعديل مسار خط أي سرفيس في حال الضرورة وبحسب الضغط على باقي الخطوط بهدف منع حصول ازدحام على أي خط مشددة على جاهزية محطات الوقود لتزويد الآليات بمادة المازوت دون تأخير، كما تم إلزام السائقين بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها بشكل كامل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على السلامة والصحة العامة، وعدم السماح بوجود عدد ركاب أكثر من المقاعد.

إلى ذلك أيضاً صرّح مدير شركة النقل الداخلي المهندس "سامر الحداد" أن عدد الحافلات التي ستعود للعمل ما بين 100 إلى 110 وسيلة نقل بشكل يومي وفق المواعيد التي تم اعتمادها، حتى انتهاء شهر رمضان المبارك وصدور تعليمات جديدة.

وكان الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا المستجد قد أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بإيقاف العمل بوسائل النقل الجماعي، في إطار وقف تفشي الفيروس التاجي.

مُتابعة..