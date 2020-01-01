"سون" يُنهي خدمته العسكرية بشهادة امتياز

جهينة نيوز:

تفوّق النجم الكوري الجنوبي ولاعب نادي توتنهام الإنجليزي "هيونغ سون"، على جميع رفاقه في اختتام دورة خدمته العسكرية المؤقتة.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن سون أصبح أحد أوائل المتدربين الخمسة الذين يحصلون على جائزة في حفل تخرج المخيم في وحدة مشاة البحرية يوم أمس الجمعة، كما أكد المسؤولون أن سون كان الأعلى من بين 157 متدرباً، وقالوا: (أثناء إطلاق النار صوب سون 10 طلقات من أصل 10 على الهدف).

يذكر أن سون كان قد أُعفي من خدمة العلم في بلاده، بعد فوزه بالميدالية الذهبية مع المنتخب الكوري لكرة القدم للرجال، في دورة الألعاب الآسيوية 2018.