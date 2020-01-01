وفاة صيدلاني بعد تناوله خلطة عشبية ابتكرها لعلاج كورونا اثر ابحاث على الانترنيت

السبت, 9 أيار 2020 الساعة 19:20 | مجتمع, حوادث

وفاة صيدلاني بعد تناوله خلطة عشبية ابتكرها لعلاج كورونا اثر ابحاث على الانترنيت

جهينة نيوز:

توفي الصيدلي الهندي ك. سيفانيسان (47 سنة)، ونقل مديره إلى المستشفى، بعد أن تعاطيا خلطة علاجية حضراها أملا في أن تساعد على الشفاء من مرض "كوفيد-19".

وكان الرجلان يعملان في شركة متخصصة في طب الأعشاب، وجربا العلاج المفترض على نفسيهما وهو مزيج من أكسيد النيتروجين ونيترات الصوديوم، داخل منزل في مدينة تشيناي جنوب شرق الهند.

وطور سيفانيسان تركيبته بعد إجراء عمليات بحث على الإنترنت، واشترى المكونات من السوق المحلية.

وتشير آخر الإحصائيات في الهند إلى إصابة أكثر من 60 ألف شخص بالفيروس، تزامنا مع فرض البلاد تدابير عزل مشددة في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.


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