بريطانيا تستأنف مع الاتحاد الأوروبي مفاوضات ما بعد "بريكست"

جهينة نيوز:

تستأنف كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما يوم الأثنين القادم، حول العلاقة ما بعد "بريكست"، بمشاركة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي "ميشال بارنييه" ونظيره البريطاني "ديفيد فروست"،وذلك عقب جولتين شهدتا اختلافات عميقة ولم يتحقق خلالهما أي تقدم.

يأتي ذلك فيما تتفاوض المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة منذ الثلاثاء حول إبرام اتفاق تبادل (حر طموح)، حيث قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: (علينا الآن إحراز تقدم بناء، لا زالت المملكة المتحدة مصممة على الوصول إلى اتفاق تبادل حر، على غرار الاتفاقات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول يتقاسم معها نفس وجهات النظر).

من جهته اعتبر بارنييه أن المملكة المتحدة لم ترغب في الالتزام بجدية ببعض النقاط الأساسية، وتكرر هذا النقد الأسبوع الماضي على لسان المفوض الأوروبي لشؤون التجارة فيل هوغان عبر الصحافة الإيرلندية، واعتبر أن الحكومة البريطانية تنوي تحميل أزمة فيروس كورونا المستجد التداعيات المرتبطة بـ"بريكست".