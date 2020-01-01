رغم توقف النشاط الرياضي، لعنة الإصابات تُلاحق برشلونة

السبت, 9 أيار 2020 الساعة 19:15 | رياضة, كرة القدم

رغم توقف النشاط الرياضي، لعنة الإصابات تُلاحق برشلونة

جهينة نيوز:

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة مدافعه الفرنسي "صامويل أومتيتي" أصيب في ربلة ساقه اليمنى، وذلك خلال قيامه بتدريبات فردية.

وأضاف النادي في بيان رسمي له اليوم السبت، أن مدة غياب المدافع الفرنسي عن التدريبات، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة، حيث عانى أومتيتي من إصابات عديدة مع برشلونة خلال الموسمين الأخيرين.

يذكر أن لاعبي برشلونة استأنفوا تدريباتهم صباح أمس الجمعة، كما أعلنت رابطة "الليغا" الأثنين الماضي أنها تنوي العودة إلى المنافسات في شهر حزيران القادم، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيداً لمعاودة المنافسات المعلقة منذ منتصف آذار الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.


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