العراق يفتح أحد معابره مع إيران

جهينة نيوز:

اعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة العراقية "محمد حميد البياتي"، عن إعادة فتح منفذ زرباطية الحدودي مع إيران بشكل جزئي.

وقال البياتي في تصريح له اليوم السبت لإحدى القنوات العراقية: (حصلت موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة وبناء على طلب محافظة واسط فتح جزئي لمنفذ زرباطية الحدودي)، مُضيفاً أن ذلك جاء لتسهيل دخول المواد الغذائية والصحية، ومشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحية وتعقيم وتعفير جميع المواد الداخله عند نقطة التبادل.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد أعلنت في 11 آذار الماضي، عن إغلاق حدود العراق مع كل من إيران والكويت، كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد.