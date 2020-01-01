جهينة نيوز:

أظهرت نتائج تحليل مقارن للجينوم أن مرض فيروس كورونا الجديد قد يكون نشأ من إعادة تركيب فيروس حيوان البنجولين وفيروس الخفاش، وفقا لدراسة أجراها باحثون صينيون.

يتشارك الفيروس الجديد الذي أدى إلى تفشي مرض "كوفيد-19"، هوية التسلسل الجيني لمرض متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (سارس) إلى حد كبير ، ,وهو فيروس نقل من حيوان في 2003، وفيروس الخفاش (آر إيه تي جي 13)، وفقا لما قال باحثون من جامعة الزراعة بجنوب الصين ومعمل قوانغدونغ للزراعة الحديثة في لينغنان، في مقال نشر في صحيفة يوم الخميس.

وذكر المقال "في حين أن الخفافيش قد تكون مستودعا لأنواع مختلفة من فيروس كورونا، مازال احتمال حمل حاضنات أخرى لمرض كوفيد-19 أمرا غامضا، وفقا للمقال غير المنقح.

وأثبتت تجارب أجريت في ماليزيا تطابق إلى حد كبير بين التسلسل الجني للبنجولين وفيروس كورونا الجديد.

المصدر: وكالة شينخوا