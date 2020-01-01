كبسولة العودة لمركبة الفضاء المأهولة التجريبية الصينية تعود بنجاح

جهينة نيوز:

عادت كبسولة العودة من النسخة التجريبية للجيل الجديد لمركبة الفضاء الصينية المأهولة، بنجاح إلى موقع هبوط دونغفنغ في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين الساعة 1:49 مساء اليوم (الجمعة) بتوقيت بكين، حسبما ذكرت وكالة الفضاء الماهول الصينية .

وقالت الوكالة إن التجربة كانت ناجحا تماما.

وباتباع التعليمات من مركز بكين لمراقبة الفضاء، إستخدمت سفينة الفضاء التجريبية المكابح ودخلت مدار العودة في الساعة 12:21 مساء، وانفصلت كبسولة العودة مع كبسولة الخدمة في الساعة 1:33 مساء.

وفي الساعة 1:49 مساء، هبطت كبسولة العودة بسلام، حيث وجدها فريق البحث في الوقت المناسب وأكد أن بنيتها سليمة.

وأطلقت الصين النسخة التجريبية لسفينة الفضاء الجديدة دون طاقم بواسطة صاروخ حامل من طراز (لونج مارش- 5 بي) من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي في مقاطعة جزيرة هاينان جنوبي الصين يوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الفضاء الماهول الصينية إن سفينة الفضاء التجريبية طارت في مدار لمدة يومين و19 ساعة، أجرت خلالها سلسلة من تجارب علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأعلنت أن السفينة جرّبت أيضا التقنيات الرئيسية بما في ذلك الحماية من الحرارة والتحكم فيها أثناء دخولها إلى الغلاف الجوي، بالإضافة إلى استعادة المظلات المتعددة وإعادة الاستخدام الجزئي.

إن مركبة الفضاء الصينية المأهولة من الجيل الجديد، تعد مركبة فضاء متطورة للنقل تتكيف مع المهام المتعددة. وقالت الوكالة إنه يمكن استخدامها ليس فقط في مهام المدار الأرضي المنخفض لدعم بناء محطة الفضاء الصينية ولكن أيضا لاستكشاف الفضاء البعيد، مثل الاستكشاف الماهول للقمر .

المصدر: وكالة شينخوا