في دمشق ضبط أكثر من ٣.٥ أطنان للحوم مثلجة دخلت القطر بشكل غير شرعي

جهينة نيوز

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق عن وجود مستودع للحوم المثلجة في محلة بساتين برزة والتي يتم إدخالها إلى القطر بشكل غير شرعي .

ومن خلال البحث والتحري لوحظ دخول عدة سيارات مغلقة عبر طريق ترابي يؤدي إلى المستودع المذكور ضمن البساتين المعدة للزراعة وتربية الأبقار والدواجن ، حيث قام فرع الأمن الجنائي بمداهمة المستودع المذكور وتوقيف ثلاثة أشخاص وضبط سيارتين أمام المستودع الأولى نوع هافي والثانية نوع سوزوكي محملتين بمادة اللحم المثلج الداخلة بشكل غير شرعي بالإضافة لوجود سيارتين معدتين لتحميل مادة اللحم المثلج ، وبتحري المستودع تم ضبط ثلاثة برادات إحداها معبأة بمادة اللحم المثلج ،وتبين وجود كمية كبيرة من مادة اللحم المثلج مرمية على الأرض ، تم التحرز على السيارات الأربع مع كمية اللحم المصادرة وهي عبارة عن حوالي ثلاثة أطنان وستمائة وثمانين كغ من اللحوم المثلجة .

تم إعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وتسليمها اللحوم المضبوطة .

ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية وتوقيف جميع المتورطين ،وسيصار إلى تقديم الموقوفين إلى القضاء المختص

وزارة الداخلية