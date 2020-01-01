قاعدة عسكرية أمريكية جديدة بين الرقة ودير الزور

جهينة نيوز:

أنشأت قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية جديدة لها في بلدة الجزرات على الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة ودير الزور، خلال شهر نيسان الماضي.

ووصلت إلى القاعدة منذ الأول من شهر أيار الجاري عشرات الشاحنات المحملة بالذخيرة والأسلحة والمواد اللوجستية، كما قامت حوامات جوية باستقدام أسلحة وجنود إلى قاعدتي حقل العمر وكونيكو النفطيان، ومن ثم تم نقلهم براً إلى القاعدة الجديدة.

وعندما انتهت القوات الأمريكية من تجهيز القاعدة، رفعت العلم الأمريكي على بناء القاعدة، ذات الموقع الاستراتيجي لكونها تقع على الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة ودير الزور، وقريبة من مناطق سيطرة الجيش السوري على الضفة الغربية لنهر الفرات بمحافظة الرقة.