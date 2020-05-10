الاتحاد الأوروبي لم يأذن للطائرات السورية باستخدام مطاراته لإعادة السوريين العالقين بسبب كورونا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية و المغتربين في سورية اليوم السبت، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تمنح الأذونات للطائرات السورية بالهبوط في مطاراتها، لإعادة السوريين إلى بلادهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، أن الوزارة اتخذت الإجراءات لإعادة السوريين من دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأخيرة لم تمنح الأذونات بسبب العقوبات "اللاإنسانية واللامشروعة".

وأضاف سوسان أن دول الاتحاد وبهذه الإجراءات "الظالمة والجائرة لم تترك أي خيار للمواطنين السوريين، إلا التوجه لإحدى الدول التي من الممكن للدولة إعادتهم منها".

وأوضح أن الموضوع "يكتنفه الكثير من الصعوبات في ظل الإجراءات المتخذة نتيجة تفشي فيروس كورونا من إغلاق للحدود وتقييد للحركة".

واختتم سوسان أن حكومات الاتحاد الأوروبي "التي تتذرع بحماية حقوق الانسان، أظهرت مرة جديدة أن هذه القيم ما هي إلا ستار لسياسات ظالمة بحق الدول وبحق الإنسان".

وكانت وزارة الخارجية كلفت السفارات والقنصليات في الخارج بتسهيل عودة السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، وقدمت عددا من التسهيلات لذلك، بينها إمكان الدفع لاحقا، وحين الوصول إلى مطار دمشق، لمن ليس لديه ثمن التذكرة.