بحسب "الآسيوي".. الاتحاد الحلبي الأكثر جماهيرية في حلب

جهينة نيوز

فاز نادي الاتحاد الحلبي بالاستفتاء الذي أجراه الموقع العربي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأكثر الأندية جماهيرية في سورية بعد انتهاء مهلة التصويت الذي شارك به عشرات الآلاف من عشاق اللعبة.

ونال فريق الاتحاد 47 بالمئة من أصوات الجماهير، متقدماً على فريق الكرامة الذي حل ثانياً بنسبة 27 بالمئة فيما جاء فريق الوحدة في المركز الثالث بنسبة 25 بالمئة.

وشهد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي تفاعلاً ملحوظاً مع الاستفتاء ولا سيما من جماهير كرة القدم السورية كما حظي الاستفتاء باهتمام واسع من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية.

وكان لفريق الاتحاد دور بارز في صناعة الكرة السورية ومثل قطباً مهماً على خارطة المنافسة المحلية حيث ظفر بلقب الدوري في ست مناسبات وحقق لقب كأس الجمهورية 9 مرات ويعدّ صاحب الرقم القياسي في تلك المسابقة مناصفة مع الجيش وحصل على لقب الاتحاد الاسيوي عام 2010 بعد تغلبه في المباراة النهائية على القادسية الكويتي بركلات الجزاء الترجيحية 4-2.

وتأسس فريق الاتحاد في العام 1949 وهو الواجهة الكروية لمدينة حلب وقدم الكثير من الأسماء اللامعة أبرزهم محمد عفش وأنس الصاري ومحمد جقلان ورضوان الابرش وغيرهم من النجوم.