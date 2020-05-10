بيان هام لوزارة النقل بشأن الخطوط الجوية والقطارات.. ماذا تضمن؟

جهينة نيوز

أعلنت وزارة النقل أن مكاتب مبيعات الخطوط الجوية السورية داخل سورية جاهزة لاستلام قيم تذاكر سفر المواطنين السوريين الراغبين بالعودة ولم يتمكنوا من الدفع في الخارج سابقاً أو لاحقاً وذلك وفق كتاب التعهد والأسماء التي اعتمدتها السفارات، وتطبق تعليمات المصرف المركزي بخصوص استيفاء المبلغ .

وأكدت الوزارة في بيان عن إعادة تشغيل قطارات نقل الركاب في محافظة حلب ، اعتباراً من يوم غد الأحد القادم 10-5-2020 ، مع الالتزام باجراءات الحد من الازدحام والتباعد المكاني وكافة شروط السلامة الصحية .

كما لفتت الوزارة إلى إعادة تشغيل القطارات بين محافظتي طرطوس واللاذقية اعتباراً من تاريخ 31-5-2020 مع عودة دوام طلاب الجامعات والمعاهد.