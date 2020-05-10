فلكياً : الأحد 24 أيار أول أيام عيد الفطر

جهينة نيوز

توقعت الجمعية الفلكية السورية أن يكون يوم الأحد الرابع والعشرون من أيار الجاري أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأشار رئيس الجمعية الفلكية الدكتور محمد العصيري إلى أن الحسابات التي قامت بها الجمعية بينت أن هلال شهر شوال يولد يوم الجمعة 22 أيار الجاري عند الساعة الثامنة وتسع وثلاثين دقيقة مساءً ويغرب القمر في يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان في الساعة 19ر19 بينما تغرب الشمس في الساعة 32ر19 أي أن القمر يغرب قبل الشمس بنحو ثلاث عشرة دقيقة وبالتالي لا يوجد هلال في السماء لرصده لأنه لم يولد بعد وبهذا يكون يوم السبت فلكياً هو المتمم لشهر رمضان المبارك ويكون يوم الاحد الرابع والعشرون من ايار أول أيام شهر شوال المبارك لعام 1441 هجرية حسب الحسابات الفلكية.

وبين العصيري أن الجمعية ليست مخولة أو صاحبة القرار في تحديد بداية الأشهر الهجرية في سورية حيث المرجع في ذلك القاضي الشرعي الأول بدمشق فقط دون غيره مؤكداً أن الجمعية يقتصر دورها على تقديم الدراسة العلمية للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب.