نتيجة قصف صاروخي..أضرار خطيرة في خزانات وقود شركة طيران ليبية

جهينة نيوز:

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إصابة خطيرة بخزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط بمستودع مطار معيتيقة الدولي.

وأوضحت الشركة بحسب ما نشره موقع "بوابة الوسيط" الليبي انه يجري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء، حتى يتمكن فريق الأزمة بإدارة الأمن والسلامة فيها من حصر وتقييم الأضرار، كما نوهت لضرورة الابتعاد عن منشآتها الحيوية التي تمثل مقدرات الشعب الليبي.

وكان المتحدث العسكري لعملية "بركان الغضب" قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تعرض أحياء سكنية في محيط مطار معيتقية ومنطقة باب غشير في العاصمة طرابلس لقصف صاروخي