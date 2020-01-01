اتحاد كرة السلة يقيم مشاريع إلكترونية لتطوير مهارات المدربين

جهينة نيوز:

يشكّل تطوير أداء المدربين محور اهتمام اتحاد كرة السلة حيث استثمر الأخير فترة توقف النشاط الرياضي، تماشياً مع إجراءات التصدي لفيروس كورونا ببث سلسلة من المشاريع التدريبية عبر الإنترنت بالتنسيق مع عدد من الخبرات المحلية والخارجية.

وفي حديث لوكالة "سانا"، أشار المدرب عماد عثمان في مشروعه إلى التكتيكات الهجومية أثناء المباراة وكيفية تطوير أداء اللاعبين ومهاراتهم مع الحفاظ على هذه المهارات في المباريات والتعديلات على الحصص التدريبية إضافة إلى بعض مفاهيم العملية التدريبية.

واستعرض المدرّب هلال الدجاني في مشروعه تاريخ تطور اللعبة وأداء الفرق في السنوات السابقة واختلاف الأداء في الوقت الحالي وأساليب تغير طرق اللعب مع تحديث قوانين اللعبة ودخول أساليب تدريب حديثة بالتزامن مع تطور تجهيزات العملية التدريبية، مستعيناً بمقاطع مصورة لبعض المباريات لشرح بعض التكتيكات الهجومية الصحيحة.

كما نظّم الاتحاد على هامش سلسلة المشاريع الإلكترونية ندوة تحكيمية بمشاركة حكّام دوليين تطرقت إلى العلاقة بين المدرب والحكم واللاعب بمشاركة عدد من خبراء التحكيم على المستوى الدولي.

وأجمع المدربون على أن هذه المبادرات هي فرصة للمدربين المحليين للتواصل مع الخبرات التدريبية محلياً وخارجياً لتنمية مهاراتهم التدريبية عبر تبادل أساليب التدريب الحديثة الأمر الذي يسهم في تطوير أداء اللاعبين وبالتالي الارتقاء بكرة السلة السورية.