بتكلفة 2.8 مليار ليرة.. استمرار العمل بمشروع البنى التحتية في حي الوعر

جهينة نيوز:

يعد مشروع البنى التحتية في القطاعين الرابع والسادس بحي الوعر من أهم المشاريع الخدمية بمدينة حمص والذي يخدم 150 برجاً سكنياً وأكثر من مئة جمعية سكنية بالمنطقة.

وفي تصريح لوكالة "سانا" أوضح المهندس شهيد حلاس مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور أن مشروع البنى التحتية في توزع الوعر الغربي بمدينة حمص منطقة الجمعيات التعاونية السكنية يشمل كل البنى التحتية لهذا الموقع من أعمال الطرق والأرصفة والحدائق والصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والهاتف، مشيراً إلى أن القيمة العقدية للمشروع تبلغ 2.8 مليار ليرة فيما بلغت قيمة الأعمال المنفذة نحو 200 مليون ليرة حتى الآن.

من جهته، بيّن المهندس عدنان زينه مدير المشروع أن العمل انطلق بالمشروع مجدداً خلال الشهر الأول من العام الجاري بعد الاتفاق على أسعار أعمال الطرق والصرف الصحي وأعمال الحدائق بقيمة مليارين و 800 مليون وتمت المباشرة بالأعمال بتاريخ 25 -1 -2020، لافتاً إلى أنه نتيجة الأحوال الجوية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا انخفضت وتيرة العمل فتم إنجاز أعمال بقيمة 200 مليون فقط وبنسبة تنفيذ 11 بالمئة وارتفعت وتيرة إنجاز الأعمال حالياً مع تحسن الظروف الجوية.

وأوضح زينه أن أهمية المشروع تنبع من كونه يخدم 150 برجاً سكنياً و101 جمعية سكنية على مساحة 83 هكتاراً بكل خدمات البنى التحتية من طرق وصرف صحي وأعمال الحدائق على أن يتم الاتفاق لاحقاً على تكاليف أعمال المياه والكهرباء والهاتف، مشيراً إلى أن المدة الزمنية لإنجاز كل الأعمال بحسب العقد الموقع 36 شهراً.